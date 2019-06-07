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فيديو.. مراهق كاد أن يقتل شابين بالرصاص في حفل وهذه عقوبته المنتظرة
متابعات الخليج 365 - الرياض
كاد مراهق أن يتسبب في كارثة خلال حفل بعد أن أطلق الرصاص في المناسبة أمام أحد المنازل.
وأظهر مقطع فيديو نجاة شابين من موت محقق أثناء احتفال المراهق بالسلاح الرشاش، حيث حمله في يده وبدأ إطلاق الرصاص منه، وفي نفس اللحظة خرج شابان آخران من المنزل ولكنه تفاداهما في آخر لحظة قبل أن يصابوا من الطلقات النارية.
وفي وقت سابق، حذرت النيابة العامة من إساءة استعمال الأسلحة النارية في التجمعات والاحتفالات الخاصة العامة، محددةً العقوبات المترتبة على هذا السلوك.
وقالت النيابة: إن الأنظمة تعاقب من يحمل الأسلحة غير المرخصة أو يستخدمها بطريقة غير نظامية، بالسجن 18 شهرًا، وغرامة تصل إلى 6 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشددت النيابة على أنه يحظر استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به، أو السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله، متابعةً أن عقوبة ذلك السجن مدة تصل إلى سنة، أو غرامة تصل إلى خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقًا للمادة 41 من نظام الأسلحة والذخائر.
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