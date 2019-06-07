السعودية تحتفل بوصول أولى رحلاتها المنتظمة إلى مراكش بقوس المياه والحلويات

2019-06-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

احتفت الخطوط السعودية في المغرب، يوم أمس، بوصول أولى رحلاتها المباشرة والمنتظمة بين المملكة ومراكش، ثاني وجهاتها في المملكة المغربية بعد الدار البيضاء، وفور هبوط طائرة “السعودية” من طراز (B787) دريملاينر في مطار مراكش المنارة الدولي تم استقبالها من قبل إدارة المطار بالمرور تحت قوس المياه التي تم رشها ترحيبًا بأول رحلة كما جرت العادة في الرحلات الافتتاحية، كما تم استقبال الضيوف القادمين على الطائرة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بالتمر والحليب والشاي والحلويات المغربية والورود إلى جانب ألوان من الفلكلور الشعبي المراكشي.

وأقيم حفل استقبال رسمي بمناسبة وصول أول رحلات “السعودية” المباشرة والمنتظمة إلى مراكش بحضور عدد من المسؤولين في مقدمتهم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبدالله الغريري، ومدير عام الطيران المدني زكريا بلغازي وعمدة مدينة مراكش محمد العربي بلقايد ومدير الخطوط السعودية بالمغرب محمد السمراني، إلى جانب عدد من مسؤولي وزارة السياحة والطيران المدني وإدارة مطار مراكش الدولي ووكالات السفر المغربية وممثلي وسائل الإعلام.

وألقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبدالله الغريري كلمة بهذه المناسبة هنأ في مستهلها القيادة في البلدين الشقيقين وشعبيهما بمناسبة عيد الفطر المبارك، منوهًا بالعلاقة الوثيقة التي تربطهما وبتدشين الخط الجديد الذي سوف يسهم في تعزيز هذه الروابط والعلاقات، وقال: أود أن أنتهز هذه المناسبة السعيدة وفي هذا اليوم المبارك لأتقدم بالتهنئة بحلول عيد الفطر المبارك لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما أتقدم بالتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك إلى جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية وإلى الأسرتين المالكتين والشعبين الكريمين في البلدين الشقيقين، وأنا سعيد جدًّا بالمشاركة اليوم في احتفالية تدشين خط جوي جديد يربط المملكتين الشقيقتين وتحديدًا بين جدة في المملكة ومراكش في المملكة المغربية بشكل مباشر، وبمعدل ثلاث رحلات في الاتجاه الواحد أسبوعيًّا وقد تزيد قريبًا وهو ما سوف يسهم في تعزيز الروابط والعلاقات الوثيقة بين البلدين الكبيرين وشعبيهما الشقيقين.

وأضاف: أرجو وبإذن الله أن تكون هذه الخطوة المباركة نواة وبداية لخطوات مماثلة يتم خلالها تدشين خطوط جديدة ورحلات مباشرة إلى وجهات ومدن سياحية أخرى في المملكة المغربية، وأتمنى أن يكون تدشين مثل هذه الخطوط الجديدة حافزًا قويًّا لتشجيع السياحة العائلية ونتطلع أن تكون المملكة المغربية هي الوجهة السياحية الأولى والأساسية للأسرة السعودية، وهذا الأمر يتطلب بذل جهود مضاعفة من قبل المسؤولين والقائمين على السياحة في المملكة المغربية الشقيقة، ويتطلب كذلك تكثيف التعاون والتنسيق وبذل الجهود المتضافرة من الجانبين للوصول إلى هذه الغاية، فالمملكة المغربية بالإضافة إلى أنها وجهة سياحية من الدرجة الأولى فهي أيضًا بلد يتمتع بالكثير من التاريخ العريق والتنوع الثقافي، وهناك تنوع وتميز لكل منطقة ومدينة في المملكة المغربية بحضارتها وتاريخها وثقافتها وتنوعها الجغرافي، وأتمنى ألا يكون الوقت طويلًا من الآن حتى تدشين خطوط جديدة ورحلات مباشرة ومنتظمة بين مدن أخرى في المملكتين الشقيقتين.

وأكد السفير الأمور بالنسبة لشركات الطيران تخضع لدراسات من حيث الجدوى الاقتصادية بالدرجة الأولى لأن تشغيل خطوط الطيران مكلف للغاية، آملًا أن تفضي هذه الدراسات إلى نتائج إيجابية لافتتاح خطوط جديدة إلى وجهات ومدن أخرى في شمال وجنوب وشرق المملكة المغربية تتميز بالجذب السياحي وتوفر مقومات السياحة العائلية.

وفي ختام كلمته وجه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الشكر والتقدير لكل من حضر الاحتفال بتدشين رحلات الخطوط السعودية المباشرة والمنتظمة إلى مراكش مضحيًا بوقته وتواجده مع أسرته في هذا الوقت من العيد المبارك للمشاركة في هذه المناسبة السعيدة.

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وأضاف: كما أشكر جميع المسؤولين في السلطات المغربية والذين قدموا الدعم بشكل لا محدود لإنجاح هذه الاحتفالية وتقديم كل التسهيلات لتدشين الخط الجديد، وأشكر الخطوط السعودية الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية على هذه المبادرة الناجحة بتسيير الرحلات المباشرة والمنتظمة بين جدة ومراكش لخدمة الحجاج والمعتمرين والتبادل التجاري والثقافي بين البلدين، متطلعًا إلى المزيد من هذه المبادرات الإيجابية التي تسهم في تعزيز الروابط بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وبعد ذلك ألقى مدير عام الطيران المدني زكريا بلغازي كلمة عبر فيها عن الشكر والتقدير للمملكة والخطوط السعودية على بدء تشغيل الرحلات المباشرة بين جدة ومراكش، مؤكدًا أنها مناسبة جميلة تعكس مدى حجم العلاقات الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين والتي تتميز بسجل حافل ومميز من التعاون الكبير والتطور المستمر والنمو المضطرد في جميع المجالات.

وقال بلغازي: إنها مناسبة سعيدة حيث نلتقي للاحتفال بتدشين خط جوي جديد يربط المملكتين العربيتين السعودية والمغربية ويسهم في تعزيز الروابط والعلاقات الوثيقة بينهما ويفتح آفاقًا أرحب للمزيد من التواصل بين شعبيهما، آملًا أن تتكرر مثل هذه المنسبات السعيدة التي تسهم في تحقيق المزيد من الترابط والتآخي بين البلدين والشعبين الشقيقين.

ثم ألقى مدير الخطوط السعودية بالمغرب محمد السمراني رحب فيها بجميع الحضور وهنأهم بعيد الفطر السعيد، معتبرًا مناسبة تدشين مراكش كوجهة ثانية في المغرب عيدًا آخر، منوهًا بما تتميز به المدينة من أهمية وإرث تاريخي عريق، ومعبرًا عن سعادته بإضافتها على شبكة رحلات “السعودية” المنتظمة، مشيرًا إلى أن الخط الجديد سيساهم في خدمة حركة النقل الجوي بين البلدين الشقيقين، كما أنه سيوفر خيارًا إضافيًّا للمسافرين والحجاج والمعتمرين ويخدم سوق السفر في المنطقة الجنوبية للمغرب ومراكش والمدن المجاورة لها.

واستعرض السمراني ما أنجزته “السعودية” في المغرب خلال العامين الماضيين، مشيرًا إلى أنها حققت نموًا في عدد الضيوف المسافرين في المغادرة والقدوم بنسبة (19%) مقارنة مع العامين السابقين، مبينًا أن عدد الضيوف المنقولين من وإلى المغرب خلال العام الماضي بلغ (402,808) ضيوف، فيما بلغ عدد الرحلات المجدولة أسبوعيًّا 19 رحلة في الاتجاه الواحد مع بداية عام 2019، وذلك بزيادة 5 رحلات عن العام الماضي، منوهًا أن محطات “السعودية” في المغرب والمخصصة لخدمة رحلات الحج والعمرة يصل عددها إلى تسع محطات إضافية (الرباط، فاس، طنجة، وجدة، الناظور، مراكش، أكادير، الراشيدية، بالإضافة إلى الدار البيضاء)، وقد شهدت هي الأخرى قفزة كبيرة في معدلات التشغيل خلال العام الماضي.