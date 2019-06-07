عاجل.. مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة: لدينا قناعة بأن إيران تقف وراء استهداف السفن أمام سواحل الإمارات

قال مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، عبد الله بن يحيى المعلمي، إن المملكة ستتوجه إلى مجلس الأمن بتقرير نهائي حول هجوم إيران على السفن بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات بالخليج العربي، مضيفا: ” لدينا قناعة بأن إيران تقف وراء استهداف السفن أمام سواحل الإمارات”.

وأضاف: “حريصون على أمن السفن والملاحة وجميع المنشآت النفطية، ولدينا القدرة على منع حدوث أي هجمات أخرى”.