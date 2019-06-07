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اختتم الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد "تحكم"، أمس الخميس، فعالياته التي تم تنظيمها بمناسبة عيد الفطر المبارك، واستمرت على مدى 3 أيام في مقر "تحكم" ببنبان ، وذلك بحضور ومتابعة رئيس الاتحاد سعود الفغم.
وفي التفاصيل، اشتملت الفعاليات على عروض منوعة للسيارات والطائرات اللاسلكية، إضافة إلى إتاحة الفرصة للزوار من مختلف الأعمار لممارسة الرياضات اللاسلكية، كما اشتملت على عروض لنادي فرسان الوطن للخيل، ومسرح الطفل الترفيهي الذي جذب الأطفال وقدم لهم الهدايا بهذه المناسبة.
وشارك مستشفى مدينة الملك سعود "الشريك الطبي للاتحاد" بجناح توعوي تم خلاله الفحص الطبي للسكر والضغط .
"تحكم" يختتم فعالياته المنوعة للرياضات اللاسلكية خلال عيد الفطر المبارك
اختتم الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد "تحكم"، أمس الخميس، فعالياته التي تم تنظيمها بمناسبة عيد الفطر المبارك، واستمرت على مدى 3 أيام في مقر "تحكم" ببنبان ، وذلك بحضور ومتابعة رئيس الاتحاد سعود الفغم.
وفي التفاصيل، اشتملت الفعاليات على عروض منوعة للسيارات والطائرات اللاسلكية، إضافة إلى إتاحة الفرصة للزوار من مختلف الأعمار لممارسة الرياضات اللاسلكية، كما اشتملت على عروض لنادي فرسان الوطن للخيل، ومسرح الطفل الترفيهي الذي جذب الأطفال وقدم لهم الهدايا بهذه المناسبة.
وشارك مستشفى مدينة الملك سعود "الشريك الطبي للاتحاد" بجناح توعوي تم خلاله الفحص الطبي للسكر والضغط .
07 يونيو 2019 - 4 شوّال 1440
09:54 PM
"مستشفى سعود" شارك بجناح توعوي تم خلاله الفحص الطبي للسكر والضغط
اختتم الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد "تحكم"، أمس الخميس، فعالياته التي تم تنظيمها بمناسبة عيد الفطر المبارك، واستمرت على مدى 3 أيام في مقر "تحكم" ببنبان ، وذلك بحضور ومتابعة رئيس الاتحاد سعود الفغم.
وفي التفاصيل، اشتملت الفعاليات على عروض منوعة للسيارات والطائرات اللاسلكية، إضافة إلى إتاحة الفرصة للزوار من مختلف الأعمار لممارسة الرياضات اللاسلكية، كما اشتملت على عروض لنادي فرسان الوطن للخيل، ومسرح الطفل الترفيهي الذي جذب الأطفال وقدم لهم الهدايا بهذه المناسبة.
وشارك مستشفى مدينة الملك سعود "الشريك الطبي للاتحاد" بجناح توعوي تم خلاله الفحص الطبي للسكر والضغط .
، "تحكم" يختتم فعالياته المنوعة للرياضات اللاسلكية خلال عيد الفطر المبارك ،
المصدر : الخليج 365
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