، 2.5 مليون زائر لـ991 فعالية نظمتها أمانات المناطق في #موسم_العيد ،

محمد بن مسعود - الدمام - ‏‫رفعت آلاف الأعلام وزينت المواقع بلمبات الزينة

زاد عدد زوّار الفعاليات التي نظمتها ١٧ أمانة والبلديات التابعة لها في مدن ومحافظات وقرى المملكة ، على ٢.٥ مليون زائر خلال أيام العيد الثلاثة.

وبلغ عدد الفعاليات التي نظمتها الأمانات والبلديات في موسم العيد ٩٩١ فعالية ترفيهية وثقافية وتراثية.

ورفعت الأمانات أكثر من ٣٩ ألف علم وأنارت مواقع الاحتفالات بأكثر من ١٦٤ ألف لمبة زينة وزينت أكثر من ٧٢ ألف عمود إنارة.