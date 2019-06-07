محمد بن مسعود - الدمام - رُزق أحمد بن منصور الشهراني، المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للرماية، بمولود، أسماه "سعود". وتلقى "الشهراني" من زملائه التهاني والتبريكات. "الشهراني" يُرزق بمولود جديد صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-07 رُزق أحمد بن منصور الشهراني، المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للرماية، بمولود، أسماه "سعود". وتلقى "الشهراني" من زملائه التهاني والتبريكات. Advertisements 07 يونيو 2019 - 4 شوّال 1440 09:32 PM رُزق أحمد بن منصور الشهراني، المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للرماية، بمولود، أسماه "سعود". وتلقى "الشهراني" من زملائه التهاني والتبريكات. ، "الشهراني" يُرزق بمولود جديد ،

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