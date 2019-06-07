، مركز بلاغات العنف الأسري يتفاعل مع فيديو إطلاق طفلة النار ،

محمد بن مسعود - الدمام - تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع قضية فيديو متداوَل، أظهر طفلة تحمل سلاحًا رشاشًا، وتطلق النار بشكل خاطئ، كاد يعرِّضها للخطر.

وردّ المركز عبر حسابه على تويتر على أحد المغردين طالبًا تزويد المركز بالبيانات كافة التي لديه حول المقطع.