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محمد بن مسعود - الدمام - تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع قضية فيديو متداوَل، أظهر طفلة تحمل سلاحًا رشاشًا، وتطلق النار بشكل خاطئ، كاد يعرِّضها للخطر.
وردّ المركز عبر حسابه على تويتر على أحد المغردين طالبًا تزويد المركز بالبيانات كافة التي لديه حول المقطع.
مركز بلاغات العنف الأسري يتفاعل مع فيديو إطلاق طفلة النارعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-06-07
تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع قضية فيديو متداوَل، أظهر طفلة تحمل سلاحًا رشاشًا، وتطلق النار بشكل خاطئ، كاد يعرِّضها للخطر.
وردّ المركز عبر حسابه على تويتر على أحد المغردين طالبًا تزويد المركز بالبيانات كافة التي لديه حول المقطع.
07 يونيو 2019 - 4 شوّال 1440
09:30 PM
07 يونيو 2019 - 4 شوّال 1440
09:42 PM
تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع قضية فيديو متداوَل، أظهر طفلة تحمل سلاحًا رشاشًا، وتطلق النار بشكل خاطئ، كاد يعرِّضها للخطر.
وردّ المركز عبر حسابه على تويتر على أحد المغردين طالبًا تزويد المركز بالبيانات كافة التي لديه حول المقطع.
، مركز بلاغات العنف الأسري يتفاعل مع فيديو إطلاق طفلة النار ،
المصدر : الخليج 365
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