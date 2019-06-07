السعودية | وفاة الشيخ سلطان بن قرملة.. القبائل تنعي أميرها.. والمواطنون يستذكرون مآثره

الخليج 365 - الرياض- المناطق.. إسلام داوود

بعد حياة عامرة بخدمة الوطن والوفاء لقيادته، رحل عن عالم البشر الشيخ سلطان بن خليل بن قرملة امير قبائل قحطان وأحد أهم الشخصيات الاجتماعية المؤثرة في المملكة.

الشيخ سلطان الذي لم يبخل على المملكة بأي مجهود فكان يعمل برتبة لواء قبل أن يتم تعيينه أميرا للفوج 14 بالحرس الوطني حرص من خلال عمله على حماية المملكة والزود عن حصنها، قبل أن يحال للتقاعد.

وشغل الشيخ سلطان منصب أمير قبائل قحطان إحدى أهم وأقدم القبائل السعودية ذات الأصل العربي والتي ينطوي أسفلها الكثير من العائلات السعودية وينتشر ابناءها في العديد من أماكن المملكة.

ووالده هو خليل بن ناصر بن عمر بن هادي بن قرملة من الجحاد من قحطان مواليد العام 1319 م وله الكثير من الفتوحات والمعارك التي ساهمت في الحفاظ على المملكة بشكلها القديم قبل توحيدها علي يد الملك المؤسس –طيب الله ثراه-، وتولى أمارة قبائل قحطان لأصله وتاريخه الحافل.

ونعى المواطنون عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الفقيد، مستذكرين مآثره المتختفلة.

وقال الأمير سطام بن خالد آل سعود، وفاة الشيخ #سلطانبنخليلبنقرملة أحد الأبطال الأوفياء الذين خدموا الوطن، أسأل الله له الرحمه والمغفره وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”

فيما نعاه الإعلامي فايز المالكي، قائلا الله يعظم أجر قحطان في وفاة #سلطانبنخليلبنقرملة، والكفو مايفقدونه ربعه فقط، الا يفقده الوطن كامل

نسال الله له الجنة.. بعض الرجال تموت ولكن ذكرها باقي وأثرها لا ينسى”.

بدوره نعى الداعية الإسلامي الشيخ عائض القرني، الفقيد قائلا، رحم الله الشيخ سلطان بن قرمله وغفر له واسكنه فسيح جناته واحسن الله عزاء اسرته وقبائله في وفاته وإنا لله وإنا له راجعون.