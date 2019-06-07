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أدبي الأحساء يستقبل المثقفين والمثقفات في لقاء المعايدة السنوي

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2019-06-07

أدبي الأحساء يستقبل المثقفين والمثقفات في لقاء المعايدة السنوي

متابعات الخليج 365 - الأحساء

يلتقي المثقفون والمثقفات في نادي الأحساء الأدبي، مساء يوم الأحد المقبل في تمام السابعة والنصف مساءً، في لقاء التبريك السنوي بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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ويأتي هذا اللقاء ضمن برنامج النادي المعد لصيف هذا العام تحت عنوان “أدبي الأحساء.. صيفي ثقافي”، حيث وجه النادي الدعوة للجميع عبر موقعه الإلكتروني وحساباته على منصات التواصل الاجتماعي.

تجدر الإشارة إلى أن النادي قد أطلق برنامجه الصيفي “صيفي.. ثقافي” من غرة شهر رمضان المبارك 1440هـ بأكثر من 30 فعالية منوعة تستمر حتى نهاية الإجازة الصيفية للعام 1440هـ 2019م.





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