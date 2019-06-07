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شكرا لقرائتكم لقطات من فعاليات الرياضات اللاسلكية خلال العيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
لقطات من فعاليات الرياضات اللاسلكية خلال العيد
متابعات الخليج 365 - واس
اختتم الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد ” تحكم ” أمس فعالياته التي نظمها بمناسبة عبد الفطر المبارك واستمرت على مدى 3 أيام في مقر “تحكم” ببنبان ، بحضور ومتابعة رئيس الاتحاد سعود الفغم.
واشتملت فعاليات العيد على عروض منوعة للسيارات والطائرات اللاسلكية ، إضافة إلى إتاحة الفرصة للزوار من مختلف الأعمار لممارسة الرياضات اللاسلكية ، كما اشتملت الفعاليات على عروض لنادي فرسان الوطن للخيل ، ومسرح الطفل الترفيهي الذي جذب الأطفال وقدم لهم الهدايا بهذه المناسبة.
وشارك مستشفى مدينة الملك سعود “الشريك الطبي للاتحاد” بجناح توعوي تم خلاله الفحص الطبي للسكر والضغط .
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