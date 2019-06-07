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النيابة تحذر من إساءة استعمال الأسلحة النارية: عقوبتها السجن 18 شهرًا وغرامة
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذرت النيابة العامة من إساءة استعمال الأسلحة النارية في التجمعات والاحتفالات الخاصة العامة، محددةً العقوبات المترتبة على هذا السلوك.
وقالت النيابة: إن الأنظمة تعاقب من يحمل الأسلحة غير المرخصة أو يستخدمها بطريقة غير نظامية، بالسجن 18 شهرًا، وغرامة تصل إلى 6 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشددت النيابة على أنه يحظر استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به، أو السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله، متابعةً أن عقوبة ذلك السجن مدة تصل إلى سنة، أو غرامة تصل إلى خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقًا للمادة 41 من نظام الأسلحة والذخائر.
كما دعت النيابة المواطنين والمقيمين إلى معرفة الضرر البالغ والداهم جراء إساءة استعمال الأسلحة النارية في التجمعات والاحتفالات الخاصة العامة، وما ينطوي عن ذلك من سلوكيات موجبة للمساءلة الجزائية طبقًا لنظام الأسلحة والذخائر، وما ينشأ عن ذلك من ضرر.
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