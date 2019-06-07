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بومبيو: سنحرم إيران من الأموال المزعزعة للاستقرار
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة: إن بلاده ستحرم النظام الإيراني من الأموال التي يستخدمها لزعزعة استقرار المنطقة.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت، في وقت سابق اليوم، عقوبات على أكبر مجموعة إيرانية للبتروكيماويات وعشرات من فروعها بسبب صلاتها بالحرس الثوري، وفق بيان لوزارة الخزانة الأمريكية.
وذكرت الوزارة أن هذا الإجراء اتخذ بسبب “الدعم المالي الذي تقدمه المجموعة للحرس الثوري”، مضيفة أن العقوبات تشمل أيضًا 39 فرعًا ووكيلًا للشركة في الخارج.
ولفتت إلى أن المجموعة وفروعها تمثل 40% من إنتاج إيران من البتروكيميائيات و50% من صادرات هذا القطاع.
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