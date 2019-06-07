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10 فوائد للنشاط البدني عليك معرفتها
متابعات الخليج 365 - الرياض
قدمت وزارة الصحة العديد من النقاط التي تلخص فوائد النشاط البدني للإنسان.
وقالت الصحة: إن النشاط البدني يحسن الصحة العامة والقدرة على العناية بالنفس، وأيضًا التخلص من القلق والأرق والضغوط النفسية، بالإضافة إلى زيادة القوة والتحمل العضلي.
ومن فوائد النشاط البدني أيضًا، تطوير قدرة الجهاز القلبي الوعائي والتحمل العام، والمحافظة على القدرة الجنسية، والاحتفاظ أو تطوير كل من المرونة والتوافق والتوازن.
وأيضًا من فوائد الرياضة، زيادة الاحتكاك الاجتماعي والاستمتاع بالحياة، وتطوير التحكم بالوزن والتغذية، وخفض عوامل الخطورة المتعلقة بالأمراض القلبية، وأيضًا الوقاية من حالات عديدة من الأمراض مثل السكري وأمراض القلب والسمنة ومشاكل العظام.
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