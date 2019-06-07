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2019-06-07 فيديو.. تفحيط خطير على طريق سريع في جازان! متابعات الخليج 365 - جازان أظهر مقطع فيديو عددًا من الشباب وهم يمارسون التفحيط على طريق سريع في جازان. Advertisements وأظهر الفيديو قائد إحدى السيارات وهو يمارس التفحيط بدون لوحات، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر على الطريق السريع، بالقرب من مدخل العروج التابعة للسهي في جازان. وطالب مواطنون بضبط الشباب ومعاقبتهم؛ ليكونوا عبرة لمن يمارس هذه الأفعال غير المسؤولة.









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