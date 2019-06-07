حساب المواطن يرد على استفسار بشأن الدعم قبل صرف الدفعة 19

2019-06-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

رد حساب متابعات الخليج 365 على استفسار هام بشأن مواطنين تقدموا للحصول على دعم البرنامج الشهر الماضي، وتساءلوا بخصوص هل سيشملهم الدعم في الدفعة الجديدة؟

ورد حساب متابعات الخليج 365 على الاستفسار قائلًا: في حال كنت مؤهلًا وانطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم للدفعة التاسعة عشرة في تاريخ 10 يونيو.

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ويترقب المواطنون إيداع الدفعة الـ19 من دعم حساب متابعات الخليج 365 في حساباتهم البنكية يوم الاثنين المقبل وفقًا لآلية الإيداع المتبعة في البرنامج.

وكان عدد من المستفيدين طالبوا بأن يتم تقديم موعد إيداع الدعم لما قبل عيد الفطر، لكن البرنامج شدّد على أن الإيداع يتمّ في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، ويتم التقديم يوم أو التأخير يوم إذا صادف يوم العاشر من الشهر إجازة رسمية.