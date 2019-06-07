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الان تتابع “الأرصاد” تصدر تنبيهات بهطول أمطار على منطقتي مكة المكرمة وعسير والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهات متقدمة بحدوث تقلبات جوية على عدد من مناطق المملكة، تشمل هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب بتساقط البرد ونشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.
وشمل التنبيه الأول منطقة مكة المكرمة “الطائف، العاصمة المقدسة، ميسان”، على أن تستمر الحالة حتى 11 مساء اليوم الجمعة.
وذكر التنبيه الثاني منطقة عسير “رجال ألمع”، على أن تبدأ الحالة في تمام الساعة 8.30 وتستمر حتى 11 مساء اليوم.
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