فاتورة الكهرباء السعودية… طريقة الاستعلام عن الفواتير والتواصل مع خدمة الدعم

فاتورة الكهرباء، صرحت الشركة السعودية للكهرباء انه سوف يتم التعامل باستخدام الخدمات الإلكترونية لسداد الفواتير المستحقة. ومن خلال الدخول علي موقع الشركة السعودية للكهرباء يمكنكم التعرف علي قيمة الفواتير الخاصة بكم وطباعتها وسدادها إلكترونيا. هذه الخدمة هي احدي الخدمات الأولية التي تقدمة شركة الكهرباء السعودية من اجل مساعدة جميع المواطنين السعوديين وتوفير الوقت والجهد عليهم والتواصل معهم في حالة وجود أي مشكلة في الكهرباء بسبب انقطاع التيار الكهربائي أو في حالة وجود عطل معين في منطقة من المناطق السعودية.

فاتورة الكهرباء

فاتورة الكهرباء سدادها أصبح أسهل مع خدمة صديق الكهرباء علي تطبيق الواتساب علي رقم شركة الكهرباء السعودية 0533991100 أو الرقم 920001100 وهذا هو رقم شركة الكهرباء السعودية ومن خلال الدخول إلي موقع شركة الكهرباء السعودية وإدخال رقم الحساب والرمز المرئي أو الكود الموجود يمكنكم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب أو الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية برقم العداد أو من خلال الدخول إلي حساب الكهرباء وعمل عرض البيانات سوف تتمكنوا من الحصول علي القراءة الفعلية للاستهلاك الحالي والسابق. كما أكدت الشركة علي تطبيق التعريفة الحديثة للاستهلاك الحالي وتطبيق القيمة المضافة علي فاتورة الكهرباء وحساب خدمات الكهرباء التي توفرها شركة الكهرباء للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية ومن محافظة إلى أخري وان ضريبة القيمة المضافة سوف تحسب بحوالي 5%من قيمة الاستهلاك فقط وستختلف المنازل عن الشركات وعن المحال التجارية والمصانع والمطاعم والفنادق بالتأكيد.

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التسجيل في الشركة السعودية للكهرباء

التسجيل في شركة الكهرباء يوجد له نوعان تسجيل للأفراد وتسجيل للأعمال وسوف نوضح لكم كيفية التسجيل بطريقة سريعة وواضحة:

أولا تسجيل الأفراد

يجب الدخول إلي موقع شركة الكهرباء السعودية تسجيل الأفراد . ونقوم باختيار تسجيل أفراد وبكتابة الجنسية ونوع الهوية الوطنية ورقم الهوية وتاريخ الميلاد بالترتيب سنة شهر يوم والضغط علي أكمال.

ثانيا تسجيل الأعمال

وعند اختيار تسجيل الأعمال. نقوم باختيار تسجيل أعمال من موقع شركة الكهرباء السعودية تسجيل الأعمال ونكتب السجل التجاري للشركة في المستطيل الموجود ونقوم بالضغط علي إكمال. وفي حالة الاستعلام عن الفاتورة نقوم من خلال أيقونة خدمات سريعة بإدخال رقم الحساب أو رقم العداد والضغط علي عرض الفواتير أو إظهار الفواتير الثابتة.

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