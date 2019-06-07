نتائج وزارة الدفاع القبول والتسجيل للجامعيين وطلاب الكليات العسكرية عبر بوابة قبول الطلبة الموحد

استعلام نتائج وزارة الدفاع القبول والتسجيل 1440 للطلاب الجامعيين والطلاب المتقدين على الكليات العسكرية ، من خلال بوابة القبول الموحد لاستعلام نتائج الترشيح الأولى لطلبات التقديم على وزارة الدفاع السعودية، بعد كشف لجان القبول عن نتائج الترشيح الأولية للكليات العسكرة والطلاب الجامعيين، وتحديد تعليمات استكمال إجراءات الترشيح والحضور للكشف الطبي والمقابلة الشخصية، خلال المواعيد التي سيتم حجزها، والمستندات المطلوبة إحضارها خلال تلك الاختبارات.

لجنتي القبول لكلا من الطلاب الجامعيين وكذلك الطلاب المتقدمين على الكليات العسكرية من خريجي الثانوية العامة، قدمت بعض التعليمات الخاصة بكيفية استكمال الخطوات المقبلة من عملية الترشيح، والخاصة بتحديد موعد المقابلة الشخصية والكسف الطبي، عبر تسجيل الدخول على موقع وزارة الدفاع، ثم مليء الاستبيان الطبي واستمارة الالتحاق لمن تم ترشيحه بشكل مبدئي، ومن خلال بوابة القبول الموحد سيتمكن من تقدم بطلب الالتحاق، الاستعلام عن نتائج وزارة الدفاع القبول والتسجيل للكليات العسكرية والجامعيين 1440.

استعلام نتائج وزارة الدفاع القبول والتسجيل 1440

استعلام نتائج الترشيح الأولى للطلاب المتقدمين على الكليات العسكرية يمكنهم تسجيل الدخول على موقع وزارة الدفاع من خلال بوابة القبول الموحد، واستعلام نتائج قبول وزارة الدفاع 1440 الأولية، ثم الالتزام بعض التعليميات الخاصة باستكمال إجراءات القبول والتسجيل والترشيح لحين صدور نتائج قبول وزارة الدفاع النهائية.

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– تعبيئة الاستبيان الطبي .

– تحميل استمارة الإلتحاق المبدئي وطباعتها وإكمال جميع البيانات المطلوبة .

– حجز موعد الكشف الطبي الأولي والمقابلة الشخصية .

– التقيد بالزي الرياضي بدون شعارات (مع حذاء مناسب مفتوح بدون شراب) لكل كلية مع احضار الهوية الوطنية :

أ – كلية الملك عبدالعزيز الحربية بنطلون أي لون وقميص باللون الأخضر .

ب – كلية الملك فيصل الجوية بنطلون أي لون وقميص باللون الأزرق .

ج – كلية الملك فهد البحرية بنطلون أي لون وقميص باللون الأبيض .

د – كلية الملك فهد البحرية بنطلون أي لون وقميص باللون الاسود .

– لن يسمح بدخول أي من المتعلقات الشخصية ومن ضمنها الجوال .

نتائج قبول وزارة الدفاع للجامعيين تضمنت نفس التعليمات الموضحة بعالية غير انه لم يكن هناك تخصيص للزي الرياضي، وتم تحديد لون القميص باللون الأخضر، والبنطلون بأي لون، وتم طلب إحضار وطابعة بطاقة المراجعة .

تسجيل وزارة الدفاع بوابة القبول الموحد

التفاصيل بالكامل عبر تسجيل دخول موقع وزارة الدفاع من خلال بوابة القبول الموحد والتي تعرض على صفحتها الرئيسية تعليمات القبول والترشيح الأولي للطلاب الجامعيين والطلاب المتقدمين للكليات العسكرية 1440.

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