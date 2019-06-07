شروط قرض الترميم من بنك التسليف، يساهم بنك التسليف في تطوير المشاريع الصغيرة من أجل توفير فرص عمل لأصحاب المهن الصغيرة، كما يسهم في المشاريع الصغيرة في مجال الصيانة ومجال الاتصالات، ويقدم التمويل للسائقين الراغبين في شراء سيارات للأجرة أو النقل المدرسي، حيث يساند المبتكرين والمخترعين على تطوير أفكارهم وتحويلها إلي مشاريع كبيرة وناجحة يستفيد منها المجتمع، بالإضافة إلي تقديم القروض لأصحاب الحرف والمشاريع الصغيرة لنهوض بأعمالهم ورفع مستواها، كما يعمل بنك التسليف على نشر ثقافة الادخار و التوفير بين المؤسسات والأفراد، وكذلك يشارك في تحسين ودعم المشاريع الصغيرة، ويقدم التمويلات إليهم، كما يقدمها للسائقين الراغبين في شراء سيارات النقل المدرسي أو سيارات الأجرة.

شروط قرض الترميم

أن يكون المتقدم بطلب القرض أكبر من 21 عام، وأن يكون العقار ملكاً للمتقدم.

إذا كان العقار مرهون لجهة حكومية يجب أولاً سداد القساط بانتظام.

أن يكون مر ثمانية سنوات على قرض الترميم السابق لنفس العقار.

يجب أن تمر خمس سنوات على بناء المنزل.

يجب مرور عاميين على العقار في حالة نقل الملكية لأحد الأقارب.

طريقة التسجيل في بنك التسليف

أولا قم بالدخول علي موقع بنك التنمية الاجتماعي المعروف باسم بنك التسليف.

ثم أضغط علي تسجيل جديد ثم قم بملئ البيانات المطلوبة.

ثم انتظر رسالة التأكيد علي الجوال المسجل علي الموقع لتفعيل عملية التسجيل.

يمكن التقديم علي القرض والمبلغ المراد اقتراضه.

التقديم على قروض بنك التسليف

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