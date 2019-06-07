موعد صرف حساب المواطن دفعة يونيو 2019 وخطوات الاعتراض على قيمة الاستحقاق ورقم تليفون الشكاوي

يبحث الكثير من المواطنين السعوديين داخل أراضي المملكة العربية السعودية عن حساب المواطن، ولعلكم تلاحظون معدل البحث الذي وصل بالملايين شهرياً فى محركات البحث العالمية عن برنامج حساب المواطن، وهو برنامج يدعم الأسر صاحبة الدخل المنخفض والمتوسط حتى تستطيع أن تصمد فى وجه ظروف وتحديات الحياة، ولهذا أصبح هذا البرنامج هام جداً فى السعودية، وكنا قد وضحنا قبل ذلك رقم تليفون حساب المواطن، والآن نوضح لكم موعد صرف حساب المواطن، فإلى نص المقال.

موعد صرف حساب المواطن

مع بداية كل شهر تأتينا آلاف الأسئلة من المواطنين السعوديين عن متى موعد صرف حساب المواطن، وقد كان برنامج حساب المواطن حدد يوم العاشر من كل شهر ميلادى موعد ثابت لصرف الدعم للمستحقين، وفى حالة ما إذا كان هذا اليوم إجازة أو عطلة رسمية يتم صرف دعم البرنامج فى اليوم قبل أو بعد العطلة، وفى نفس هذا اليوم يُمكن للمستحقين للدعم التسجيل للدفعات التالية من البرنامج.

تاريخ صرف حساب المواطن

كان قد صرح برنامج حساب المواطن عبر قناته الرسمية للتواصل الإجتماعى على موقع “تويتر” أنه قد تم تخصيص يوم العاشر من كل شهر ميلادي وما يوافقه في التقويم الهجري ليكون موعد تاريخ صرف حساب المواطن شهرياً، وفي ذاك الوقت هذا التوقيت هو نفسه الموعد المخصص لكل مواطن مستفيد ليسجل ليحصل على الدعم المقدم من البرنامج الشهر التالى.

رابط الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن

نوضح لكم رابط الموقع الرسمى لبرنامج حساب المواطن حتى تتمكنوا من الدخول للموقع والتسجيل في البرنامج، وأيضاً يُمكنك معرفة حالة الطلب الذى قدمته هل مُستفى للشروط أم لا، كما يوفر الموقع استخدام حاسبة حساب المواطن، وخدمات أخرى مثل تقديم الإعتراض على قيمة الدعم المستحقة وغيرها من الخدمات.

حاسبة حساب المواطن

تُساعد حاسبة حساب المواطن المواطنين السعوديين على التعرف على قيمة الدعم المستحق لهم من خلال البرنامج، وجدير بالذكر أن احتساب قيمة الدعم من خلال برنامج حساب المواطن تخضع لعدة معايير من بينها قيمة الدخل الشهري للفرد والأسرة وعدد أعمار الأسرة وغيرها من معايير وشروط وضحناها في مقال سابق بعنوان شروط حساب المواطن، ونوضح لكم هنا بالتفصيل خطوات معرفة الدعم المستحق من خلال حاسبة حساب المواطن كالتالى:

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ابحث عن الموقع الرسمى لبرنامج حساب المواطن عبر جوجل وقم بالدخول إليه.

اضغط على الأيقونة المسماة حاسبة حساب المواطن التقديرية.

أجب على جميع الأسئلة المطروحة عليك من عدد أفراد الأسرة وعدد أعمارهم وقيمة الدخل وغيره.

بعد إدخال جميع البيانات والمعلومات المطلوبة سيظهر لك قيمة الدعم المستحق.

جدول حساب المواطن

يختلف جدول حساب المواطن تقريباً بصورة شهرية بسبب تغير تكلفة المنتجات وتأثيرها على الأسر السعودية أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط والمستحقين لدعم البرنامج، ويأتي هذا التغير في التكلفة بالزيادة نتيجة للإصلاحات الإقتصادية في المملكة بالإضافة إلى تكلفة القيمة المضافة للكثير من المشروبات والسلع الأساسية والبنزين وفواتير الكهرباء والطاقة، ولهذا أجرت المملكة العربية السعودية دراسات كثيرة لتحسب قيمة الدعم الحقيقى الواصل للأسر السعودية لتُغطى احتياجاتها في ظل هذه الإصلاحات.

رقم تليفون شكاوى حساب المواطن

بعد صرف المستحق للدعم ب 5 أيام يُمكنه تقديم شكوى إذا رأى اختلاف بين قيمة الدعم فى حسابه البنكى عن ما تم احتسابه فى الموقع الإلكترونى عبر الخدمة التى أطلقها برنامج حساب المواطن وهى الحاسبة التقديرية، وهناك قنوات تواصل كثيرة مع حساب المواطن لتقديم الشكوى ونختص منها هنا رقم تليفون شكاوى حساب المواطن وهو 19912.

خطوات تقديم شكاوى حساب المواطن

نوضح لكم خطوات تقديم الإعتراض والشكوى لحساب المواطن خلال النقاط التالية:

أولاً قم بتسجيل الدخول على بوابة حساب المواطن الإلكترونية.

املأ بيانات الاستمارة المخصصة لتقديم الشكاوى.

يطلب منك البرنامج بعض المستندات، فقط قم برفعها.

فى حالة اعتراف البرنامج بالشكوى المقدمة يتم تعويض المواطن بصفة رجعية خلال 5 أشهر، وإذا تم رفض الشكوى لك الحق فى تقديم الشكوى مرة أخرى.

نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم مقال مُفصل ومميز، ونرجو ترك تعليق بالأسفل عند وجود أي استفسار أو سؤال، وسنرد عليكم فى أسرع وقت

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