شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 3 ملايين زائر لفعاليات «موسم العيد» في أول ثلاثة أيام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

كشف «موسم العيد» عن استقطاب اكثر من 3 ملايين زائر في أول 3 أيام من الموسم والذي يمتد حتى خامس أيام العيد، وتميز موسم العيد باحتضانه لأكثر من ٩٠٠ عرض وما يزيد عن ٣٥٠ فعالية في ٩٠ مدينة حول المملكة، شملت فعاليات نوعية بالاضافة لفعاليات الأمانات وهيئات تطوير المدن، وقد شكل عدد القادمين من خارج المدن التي تحتضن الفعاليات ما يقارب ٢٢ بالمئة من إجمالي زوار الفعاليات حتى الآن، وتعد مؤشراً لنجاح «هذا العيد» في جذب أكبر عدد من جميع شرائح المجتمع ومن مختلف الأذواق والفئات العمرية، وزيادة مستوى إنفاق الأسر على الثقافة والترفيه داخل المملكة.

وقد برزت مدن العيد كأكثر المواقع استقطاباً للزوار، وظهرت العروض المسرحية والغنائية في قائمة الأعلى مبيعاً للتذاكر، وخاصة مسرحية النجم طارق العلي «عنتر المفلتر» ومسرحية النجم المصري محمد سعد «على كوبري ستانلي» بالإضافة إلى العرض الموسيقي الساحر«من الستين للحين» و الحفلات الغنائية التي أحياها نجوم الفن العربي من السعودية والخليج والعالم العربي ومنهم فنان العرب محمد عبده وموسيقار الخليج رابح صقر و الفنانة المتميزة أنغام إلى جانب عروض السيرك العالمية.

كما أظهر «موسم العيد» مدى الإقبال على فعاليات وأنشطة العيد المختلفة رقمياً عن طريق مستوى التفاعل الملفت مع حسابات «موسم العيد» الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث زاد التفاعل عن 8 ملايين، وتجاوزت مرات الظهور 600 مليون، بينما بلغ مجموع المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي لحسابات الموسم أكثر من150 ألف متابع حتى الآن.

وشكلت حسابات «موسم العيد» الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي نقطة جذب عبر العديد من المنشورات الشيقة التي نقلت نبض الشارع وبهجة «هذا العيد»، بالإضافة إلى المشاركات التفاعلية وتوزيع عدد كبير من العيديات القيمة، كما قدمت الحسابات زخماً من المعلومات الهامة لرواد العيد توضح مواقع وتوقيت ومحتوى الفعاليات والعروض المنتشرة في كل مكان، عن طريق الإنفوجراف والفيديو والأغاني الخاصة بالعيد، كما ساهم في إطلاق ونشر التطبيقات المخصصة لموسم العيد للوصول إلى المعلومة بيسر وسهولة.