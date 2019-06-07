محمد بن مسعود - الدمام - التقط المصوِّر سامي الرويسان صورًا فوتوغرافية، أبرزت جمالية ساحة العروض والاحتفالات بالدائري الشرقي في العاصمة الرياض خلال إقامة فعاليات موسم العيد. وكانت أمانة الرياض قد نظَّمت ٢٢٠ فعالية ترفيهية وثقافية وتراثية في ٣٠ موقعًا خلال أيام العيد. شاهد.. كيف زيَّنت "ألوان العيد" ساحة العروض والاحتفالات بالرياض عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-06-07 التقط المصوِّر سامي الرويسان صورًا فوتوغرافية، أبرزت جمالية ساحة العروض والاحتفالات بالدائري الشرقي في العاصمة الرياض خلال إقامة فعاليات موسم العيد. Advertisements وكانت أمانة الرياض قد نظَّمت ٢٢٠ فعالية ترفيهية وثقافية وتراثية في ٣٠ موقعًا خلال أيام العيد. 07 يونيو 2019 - 4 شوّال 1440 09:00 PM التقط المصوِّر سامي الرويسان صورًا فوتوغرافية، أبرزت جمالية ساحة العروض والاحتفالات بالدائري الشرقي في العاصمة الرياض خلال إقامة فعاليات موسم العيد. وكانت أمانة الرياض قد نظَّمت ٢٢٠ فعالية ترفيهية وثقافية وتراثية في ٣٠ موقعًا خلال أيام العيد. ، شاهد.. كيف زيَّنت "ألوان العيد" ساحة العروض والاحتفالات بالرياض ،

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