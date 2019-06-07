، "آيس كريم" بعربة متجولة وراء تسمم 8 حالات بـ"ثنية بيشة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - مستشفى تبالة استقبل المصابين وقدم لهم الخدمات الإسعافية

نُقلت ثماني حالات إصابة، صباح اليوم، إلى قسم الطوارئ بمستشفى تبالة لتلقي العلاج إثر تسمم غذائي بعد تناولهم "آيس كريم" من سيارة متجولة بمركز الثنية على مسافة 50 كلم غربي محافظة بيشة.

وقال المتحدث الرسمي باسم "صحة بيشة" علي آل بخيتان: استقبل مستشفى تبالة خمسة أطفال يعانون من أعراض مرض منقول بالغذاء "تسمم غذائي" عبارة عن ألم بالبطن مع قيء؛ إثر تناولهم آيس كريم من سيارة متجولة بمركز الثنية.

وأضاف: فيما بعد، ارتفع العدد إلى ستة أطفال ومصابين آخرين.

وأردف: فور وصول الحالات تم التعامل معها حسب دليل الإجراءات الطبية والوقائية الخاصة بالتسمم الغذائي وتقديم الخدمة العلاجية لها.

وتابع: نقلت جميع الحالات لمستشفى الملك عبدالله بمحافظة بيشة لاستكمال إجراءات الفحص وتلقي الخدمة العلاجية ثم تحسنت جميع الحالات واستقرت طبياً وغادرت المستشفى بعد ظهر اليوم.