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نُقلت ثماني حالات إصابة، صباح اليوم، إلى قسم الطوارئ بمستشفى تبالة لتلقي العلاج إثر تسمم غذائي بعد تناولهم "آيس كريم" من سيارة متجولة بمركز الثنية على مسافة 50 كلم غربي محافظة بيشة.
وقال المتحدث الرسمي باسم "صحة بيشة" علي آل بخيتان: استقبل مستشفى تبالة خمسة أطفال يعانون من أعراض مرض منقول بالغذاء "تسمم غذائي" عبارة عن ألم بالبطن مع قيء؛ إثر تناولهم آيس كريم من سيارة متجولة بمركز الثنية.
وأضاف: فيما بعد، ارتفع العدد إلى ستة أطفال ومصابين آخرين.
وأردف: فور وصول الحالات تم التعامل معها حسب دليل الإجراءات الطبية والوقائية الخاصة بالتسمم الغذائي وتقديم الخدمة العلاجية لها.
وتابع: نقلت جميع الحالات لمستشفى الملك عبدالله بمحافظة بيشة لاستكمال إجراءات الفحص وتلقي الخدمة العلاجية ثم تحسنت جميع الحالات واستقرت طبياً وغادرت المستشفى بعد ظهر اليوم.
"آيس كريم" بعربة متجولة وراء تسمم 8 حالات بـ"ثنية بيشة"سعود الدعجاني الخليج 365 2019-06-07
نُقلت ثماني حالات إصابة، صباح اليوم، إلى قسم الطوارئ بمستشفى تبالة لتلقي العلاج إثر تسمم غذائي بعد تناولهم "آيس كريم" من سيارة متجولة بمركز الثنية على مسافة 50 كلم غربي محافظة بيشة.
وقال المتحدث الرسمي باسم "صحة بيشة" علي آل بخيتان: استقبل مستشفى تبالة خمسة أطفال يعانون من أعراض مرض منقول بالغذاء "تسمم غذائي" عبارة عن ألم بالبطن مع قيء؛ إثر تناولهم آيس كريم من سيارة متجولة بمركز الثنية.
وأضاف: فيما بعد، ارتفع العدد إلى ستة أطفال ومصابين آخرين.
وأردف: فور وصول الحالات تم التعامل معها حسب دليل الإجراءات الطبية والوقائية الخاصة بالتسمم الغذائي وتقديم الخدمة العلاجية لها.
وتابع: نقلت جميع الحالات لمستشفى الملك عبدالله بمحافظة بيشة لاستكمال إجراءات الفحص وتلقي الخدمة العلاجية ثم تحسنت جميع الحالات واستقرت طبياً وغادرت المستشفى بعد ظهر اليوم.
07 يونيو 2019 - 4 شوّال 1440
07:52 PM
مستشفى تبالة استقبل المصابين وقدم لهم الخدمات الإسعافية
نُقلت ثماني حالات إصابة، صباح اليوم، إلى قسم الطوارئ بمستشفى تبالة لتلقي العلاج إثر تسمم غذائي بعد تناولهم "آيس كريم" من سيارة متجولة بمركز الثنية على مسافة 50 كلم غربي محافظة بيشة.
وقال المتحدث الرسمي باسم "صحة بيشة" علي آل بخيتان: استقبل مستشفى تبالة خمسة أطفال يعانون من أعراض مرض منقول بالغذاء "تسمم غذائي" عبارة عن ألم بالبطن مع قيء؛ إثر تناولهم آيس كريم من سيارة متجولة بمركز الثنية.
وأضاف: فيما بعد، ارتفع العدد إلى ستة أطفال ومصابين آخرين.
وأردف: فور وصول الحالات تم التعامل معها حسب دليل الإجراءات الطبية والوقائية الخاصة بالتسمم الغذائي وتقديم الخدمة العلاجية لها.
وتابع: نقلت جميع الحالات لمستشفى الملك عبدالله بمحافظة بيشة لاستكمال إجراءات الفحص وتلقي الخدمة العلاجية ثم تحسنت جميع الحالات واستقرت طبياً وغادرت المستشفى بعد ظهر اليوم.
، "آيس كريم" بعربة متجولة وراء تسمم 8 حالات بـ"ثنية بيشة" ،
المصدر : الخليج 365
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