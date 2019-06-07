، محافظ الكامل يرعى حفل الأهالي بعيد الفطر المبارك ،

محمد بن مسعود - الدمام - بحضور رؤساء الدوائر الحكومية ولجان التنمية والمشايخ والأعيان

رعى محافظ الكامل عايد بن محمد المدرع القحطاني حفل أهالي محافظة الكامل بعيد الفطر المبارك للسنة الثالثة، بحضور رؤساء الدوائر الحكومية ولجان التنمية ومشايخ وأعيان ومواطني محافظة الكامل.

وقد أقيم الحفل في المركز الحضاري، وتخلل الحفل كلمات ترحيبية وقصائد شعرية ومشاهد تمثيلية وفولكلوريات شعبية وافتتاح الركن الشعبي وسحوبات للجمهور عبارة عن تذاكر طيران دولية وحجوزات في فندق برج الساعة بمكة المكرمة.

كما تم تكريم المشاركين في مهرجان الجنادرية، بعد ذلك تم السحب على جوائز نقدية للفائزين بمسابقة لجنة إصلاح ذات البين، ثم ألقى المحافظ كلمة هنأ فيها القيادة الرشيدة وجنودنا البواسل بالحد الجنوبي والشعب السعودي بعيد الفطر المبارك.