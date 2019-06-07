، "تنمية بديع الأفلاج" تبتهج بالعيد بالمسابقات والأكلات الشعبية ،

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نظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالبديع مهرجان العيد الاجتماعي، لرسم البسمة على وجوه العائلات وأطفالهم وإظهار فرحتهم بتلك المناسبة.
وتخلل برنامج احتفال لجنة البديع بعيد الفطر المبارك، مساء أمس الخميس، تنظيم برامج للعائلات ومسابقات ومشاركات للحضور، كما تم توزيع الحلوى والهدايا على الأطفال.
وشاركت الأسر المنتجة بأطباق شعبية وأكلات بعد تجهيز أكشاك مناسبة لتسويق المنتجات.
وشملت فقرات الاحتفال الرسم والنقوش على الوجه للأطفال، وتضمن المهرجان توزيع أطقم عطور على الأسر.
وتضمنت الفعاليات فقرات تهدف لتعزيز الجانب الوطني لدى النشء والحضور شارك فيها أشبال البديع بكلمات وطنية تُعبر عن مدى حب الوطن والولاء للقيادة مع توجيه رسائل شكر لأبطال الحد الجنوبي المرابطين على الحدود.
يذكر أن المهرجان لقي استحسان الحضور الذين طالبوا بتكراره في مناسبة العيد القادمة، بينما تتطلع الأسر المنتجة لإبقاء المواقع المجهزة وتمديد فترة البقاء لتسويق المنتجات.
"تنمية بديع الأفلاج" تبتهج بالعيد بالمسابقات والأكلات الشعبيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-07
نظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالبديع مهرجان العيد الاجتماعي، لرسم البسمة على وجوه العائلات وأطفالهم وإظهار فرحتهم بتلك المناسبة.
وتخلل برنامج احتفال لجنة البديع بعيد الفطر المبارك، مساء أمس الخميس، تنظيم برامج للعائلات ومسابقات ومشاركات للحضور، كما تم توزيع الحلوى والهدايا على الأطفال.
وشاركت الأسر المنتجة بأطباق شعبية وأكلات بعد تجهيز أكشاك مناسبة لتسويق المنتجات.
وشملت فقرات الاحتفال الرسم والنقوش على الوجه للأطفال، وتضمن المهرجان توزيع أطقم عطور على الأسر.
وتضمنت الفعاليات فقرات تهدف لتعزيز الجانب الوطني لدى النشء والحضور شارك فيها أشبال البديع بكلمات وطنية تُعبر عن مدى حب الوطن والولاء للقيادة مع توجيه رسائل شكر لأبطال الحد الجنوبي المرابطين على الحدود.
يذكر أن المهرجان لقي استحسان الحضور الذين طالبوا بتكراره في مناسبة العيد القادمة، بينما تتطلع الأسر المنتجة لإبقاء المواقع المجهزة وتمديد فترة البقاء لتسويق المنتجات.
07 يونيو 2019 - 4 شوّال 1440
05:26 PM
رسم ونقوش على الوجه للأطفال.. وتوزيع أطقم عطور على الأسر
نظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالبديع مهرجان العيد الاجتماعي، لرسم البسمة على وجوه العائلات وأطفالهم وإظهار فرحتهم بتلك المناسبة.
وتخلل برنامج احتفال لجنة البديع بعيد الفطر المبارك، مساء أمس الخميس، تنظيم برامج للعائلات ومسابقات ومشاركات للحضور، كما تم توزيع الحلوى والهدايا على الأطفال.
وشاركت الأسر المنتجة بأطباق شعبية وأكلات بعد تجهيز أكشاك مناسبة لتسويق المنتجات.
وشملت فقرات الاحتفال الرسم والنقوش على الوجه للأطفال، وتضمن المهرجان توزيع أطقم عطور على الأسر.
وتضمنت الفعاليات فقرات تهدف لتعزيز الجانب الوطني لدى النشء والحضور شارك فيها أشبال البديع بكلمات وطنية تُعبر عن مدى حب الوطن والولاء للقيادة مع توجيه رسائل شكر لأبطال الحد الجنوبي المرابطين على الحدود.
يذكر أن المهرجان لقي استحسان الحضور الذين طالبوا بتكراره في مناسبة العيد القادمة، بينما تتطلع الأسر المنتجة لإبقاء المواقع المجهزة وتمديد فترة البقاء لتسويق المنتجات.
، "تنمية بديع الأفلاج" تبتهج بالعيد بالمسابقات والأكلات الشعبية ،
المصدر : الخليج 365
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