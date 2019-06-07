تطور جديد في واقعة اتهام مشهور السوشيال ميديا بالنصب على معاق.. والكشف عن قيمة المبالغ التي استولى...

ألقت الأجهزة الأمنية في جدة القبض على أحد مشاهير السوشيال ميديا بتهمة الاحتيال والنصب على عدد من الأشخاص بينهم شاب من ذوي الهمم. وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا خلال الأيام الماضية مقطع فيديو تصدر الترند على تويتر في المملكة تحت عنوان “مشهور يستغل معاقًا”،اتهم خلاله شاب من ذوي الهمم أحد مشاهير السوشيال ميديا بالنصب عليه. وقال: “يعرف حالتي، ومن إيش أشتكي، وطلب مني تحويل مبلغ 1000 ريال لعمل حساب (باي بال) حتى أتمكن من طلب أجهزة من خارج السعودية، وللأسف عندما وصله التحويل أصبح لا يرد على اتصالاتي”. وأضاف الشاب الذي ظهر خلال الفيدبو وهو جالس على كرسي متحرك:” الشخص معروف لدي، ولكن علمت أنه حرامي، سرقني وسرق أناسًا غيري. أتمنى يرجع حقي وحق الناس الذين سرقهم”.

وأشار إلى أن الشخص الذي يتهمه قام بعمليات نصب واحتيال ضد أشخاص آخرين خلال الأشهر الأربعة الماضية، تجاوزت قيمتها 400 ألف ريال مثبتة بحوالات بنكية”. لافتا إلى أنه يقوم بإيهام المتابعين بأن أشخاصًا كُثرًا قاموا بالتحويل له، ويقوم بعرض صور حوالات بنكية مزورة وغير صحيحة على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى عرض صور ردود متابعين غير صحيحة بأنهم يقومون بمدحه. وحسب “سبق” أوضح الشاب عبدالعزيز مسعود ” أن الشخص الذي يتهمه يقيم في جدة واستخدم سِجل تجاري لمؤسسة سعودية، وقام بتزويره باسمه قبل تزوير عدد من الرسائل الكاذبة. وأضاف: يبدأ عملية النصب عن طريق عرض حسابات (باي بال) للبيع عبر حسابه في (سناب شات)، وذلك بإرفاق رقم هاتفه المستخدم في برنامج (واتساب)، والعروض لحسابات (الباي بال) مقابل مبلغ مالي”. مشيرا إلى أنه يبدأ في المماطلة ولا يرد على الاتصالات بعد تأكده من الحصول على المبلغ الذي طلبه من الضحية.