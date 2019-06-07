قررت أمانة العاصمة المقدسة، تشكيل لجنة للتحقيق مع الجهات المختصة والقائمين على احتفالات مكة المكرمة بعيد الفطر، على خلفية عرض “رقصة الهيب هوب”. وقالت أمانة العاصمة المقدسة في بيان لها: إنها “حريصة على تنوع العروض والفقرات الترفيهية في احتفالات عيد الفطر المبارك، وإسعاد جميع شرائح المجتمع؛ انطلاقًا من مسؤوليتها الاجتماعية نحو المواطنين والمقيمين، وبما لا يتعارض مع قدسية مكة المكرمة”.
واعتبر البيان، أن الجهة القائمة على اختيار الفقرات لم توفق في اختيار الفقرة المشار إليها، رغم تأكيد الأمانة على إخراج احتفالات عيد الفطر المبارك بما يليق بقدسية ومكانة مكة المكرمة. وأشارت أمانة العاصمة المقدسة، إلى أن “لجنة التحقيق ستعمل على تحديد المسؤولية، وسترفع النتائج في أسرع وقت، مع وضع ضوابط تضمن عدم تكرار ذلك مستقبلًا”. وكانت الفقرة التي أثارت استياءً واسعًا بين مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، حوت عرضًا لرقصة “الهيب هوب” بالإضاءة والليزر.
كانت هذه تفاصيل خبر أول قرار من “أمانة العاصمة المقدسة” بشأن عرض “رقصة الهيب هوب” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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