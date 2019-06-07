تغريدة منسوبة لشيخ قبيلة عن إلغاء حفل خلال العيد في القوز تثير حالة من الجدل.. وهذا ما قاله المنظم

أثارت تغريدة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي نسبها البعض إلى شيخ قبيلة القوازية عبده محمد القوزي، يؤكد فحواها إلغاء الحفل الغنائي المنتظر إقامته في ثلاثاء يبه (جنوبي مركز القوز) بمناسبة عيد الفطر،حالة من الجدل. وحسب “عكاظ” نفى القوزي نشره للتغريدة المتداولة، ، مشيرا إلى أن التغريدة عارية تماما عن الصحة. مؤكدا أنه لم يعارض إقامة الحفلة.

ومن جانبه قال منظم الحفل المستثمر محمد هادي العامري: «حصلت على التراخيص اللازمة لإقامة الحفلة من بلدية القوز وأمانة محافظة جدة، بدليل أنني استأجرت الأرض التي ستقام عليها من البلدية». وتابع: «عندي ترخيص من الهيئة العامة للترفيه مستندا إلى خطاب إمارة منطقة مكة بالموافقة على الحفلة». وردا على عدم إقامة الحفلة خلال أيام العيد الثلاثة قال: «ظروف العمال المعنيين بتجهيز الحفل منعتهم من إنهاء الاستعدادات خلال العيد». وأكد العامري أن الحفلة ستقام خلال الأيام القليلة القادمة.