«الأرصاد» تنبه لهطول أمطار على عدد من محافظات مكة المكرمة والباحة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الجمعة، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار رعدية مصحوبة بتدني الرؤية الأفقية ونشاط للرياح السطحية، على عدد من محافظات مكة المكرمة، ومن هطول أمطار مماثلة على منطقة الباحة.

وتشهد محافظات الجموم، والطائف، والعاصمة المقدسة، والكامل، هطول أمطار رعدية؛ حيث تستمر الحالة حتى الساعة الثامنة مساء، فيما دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين والزوار إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية.

كما نبهت الهيئة العامة للأرصاد، من هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية، على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة، والمندق، والمخواة، وقلوة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً، بينما دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الجميع إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات بشأن هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.