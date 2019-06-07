السعودية اليوم / منفذ الوديعة يسهل الخدمات للقادمين والمغادرين من الجانب اليمني



نجران 04 شوال 1440 هـ الموافق 07 يونيو 2019 م واس

أكدت إدارة جوازات منفذ الوديعة على أن عدد القادمين عبر المنفذ خلال هذا العام من الجانب اليمني بلغ أكثر من 316000 معتمر ، تمت إجراءاتهم بكل يسر وسهولة من لحظة دخولهم إلى مغادرتهم ، وأكد مدير جوازات منفذ الوديعة العقيد حامد بن حسن القحطاني أن عدد المغادرين عبر المنفذ بلغ ١٠٠٠٠ مسافر يومياً من الأشقاء اليمنيين المقيمين والمعتمرين والزائرين وذلك منذ بداية إجازة عيد الفطر المبارك لقضاء إجازاتهم في الجمهورية اليمنية ، مشيراً إلى أن شهر رمضان شهد دخول 2000 معتمر من الجانب اليمني يومياً وطوال شهر رمضان المبارك .

ولفت العقيد القحطاني النظر إلى أن عدد القادمين من الجانب اليمني عبر المنفذ خلال هذا العام بغرض العمرة والزيارة بلغ أكثر من 316000 معتمر ، تم إنهاء اجراءات دخولهم ومغادرتهم بالحاسب الآلي وتسجيل خصائصهم الحيوية بكل يسر وسهولة ، عبر صالة الدخول والمغادرة المجهزة بأجهزة الحاسب الآلي والكوادر البشرية التي دعم بها المنفذ مؤخراً بتوجيه من مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى ، وبمتابعة من قبل مدير جوازات منطقة نجران اللواء الدكتور سليمان بن صالح السليمان لمواجهة التدفق الكبير لحركة المعتمرين والمسافرين القادمين والمغادرين لليمن, وتسهيل انهاء اجراءاتهم وتقديم كافة التسهيلات والخدمات في وقت وجيز بما يتناسب مع التوجيهات الكريمة لولاة أمر هذه البلاد المباركة.

وثمن العقيد القحطاني متابعة واهتمام صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وسمو نائبه، لتذليل كافة الصعوبات وتسهيل إجراءات الدخول والخروج للمسافرين، وتوفير أرقى الخدمات التي تتناسب مع مكانة المملكة الريادية والاقتصادية عبر منافذها البرية والبحرية والجوية.

//انتهى//

18:22ت م

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