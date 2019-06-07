احتفالات عسير بعيد الفطر تستقطب آلاف الزوار 

2019-06-07

متابعات الخليج 365 - واس

أسدلت أمانة منطقة عسير وبلدياتها الستار عن احتفالاتها بعيد الفطر المبارك بعد أن استقطبت آلاف الزوار والمشاركين في الفعاليات التي شهدت هذا العام تنوعاً كبيراً ، وأقيمت في 47 موقعاً موزعة على مدن ومحافظات المنطقة.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن برامج احتفالات العيد بمنطقة عسير التي نظمتها الأمانة والبلديات استطاعت أن تجمع بين الفعاليات الاجتماعية والترفيهية والتراثية والثقافية والمسرحية والتفاعلية في منظومة متناغمة, وذلك لدعم مجال صناعة المهرجانات والسياحة.

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وأشار إلى أن مؤشرات نجاح هذه الفعاليات تجلت من خلال الزيادة الكبيرة في الفعاليات الاحتفالية التي زاد عددها على 188 فعالية وبرنامجًا تواصلت على مدار ثاني وثالث أيام عيد الفطر المبارك موزعة على 47 موقعاً غطت جميع مدن و محافظات منطقة عسير وتناسبت مع اهتمامات سكان وزوار المنطقة، كذلك جرى توزيع أكثر من 7600 هدية متنوعة للزوار.

ورفع الدكتور وليد الحميدي الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير على دعمه لبرنامج احتفالات العيد بمنطقة عسير ودعمه المتواصل لجهود الأمانة في هذا المجال.