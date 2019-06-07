2019-06-07

أمريكا تفرض عقوبات على 39 شركة إيرانية ووكلاء لها بدول أجنبية

متابعات الخليج 365 - الرياض

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عقوبات على أكبر مجموعة بتروكيماويات قابضة في إيران، وعلى شبكة واسعة من الوحدات ووكلاء البيع.

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وبحسب “العربية”، تستهدف العقوبات الأمريكية 39 شركة بتروكيماويات تابعة لإيران إضافة لوكلاء لها في دول أجنبية.

وقالت الخزانة الأمريكية: إن الشركات الإيرانية في قطاع البتروكيمياوت ضالعة في تمويل أنشطة “الحرس الثوري” المدرج على قائمة المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة.