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2019-06-07 صورة وتعليق.. في صفّ البطولة وقفنا للدفاعِ ثبتنا وللوطنِ افتدينا متابعات الخليج 365 - الرياض نشرت وزارة الدفاع صورة مثيرة لأبطالها على الحد وهم يقفون بالمرصاد لحماية الوطن من ميليشيا الإرهاب، معلقةً عليها بكلمات حماسية معبرة. وقالت وزارة الدفاع تعليقًا على الصورة: في صفّ البطولة وقفنا Advertisements للدفاعِ ثبتنا وللوطنِ افتدينا نحنُ جُند الحماية معًا للغاية الأسمى يا وطني. وكانت وزارة الدفاع قد عايدت المواطنين والمقيمين في وقت سابق، وقالت: دُمتَ وطني شامِخًا وعيدُك الخير، كُن مجدًا كُن عزيزًا ودُم آمنًا بأرواحِنا، نعّتزُ بالفِداء لسبيل راحتكم.









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