حسين الجسمي للسعوديين: وصلناكم محبّة شكرًا أهلنا وأحبابنا

2019-06-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

ما بين المملكة والإمارات، احتفل الفنان حسين الجسمي السفير المفوض للنوايا الحسنة، بمناسبة عيد الفطر المبارك، متنقلًا برفقة فرقته الموسيقية ما بين المنطقة الشرقية بالدمام، والعاصمة الإماراتية أبو ظبي، بدأها من احتفالات العيد بالسعودية، أمام الجمهور السعودي الكبير الذي تجمّع في مركز أرض المعارض في الخبر، متفاعلًا مع جميع أغنيات الجسمي الذي تنقل بين مجموعة كبيرة منها، واضعًا نصب عينيه علاقة الأخوة والمحبة التاريخية التي تجمع الشعبين الإماراتي والسعودي.

وقال حسين الجسمي: قلبي ينبض بنبضين سعودي..إماراتي، مضيفًا بحديثه مع الجمهور السعودي: “وصلناكم محبّة.. شوق.. فخر واحترام، لا يمكن وصف تأثير محبتكم وتفاعلكم يا أهل الشرقية، أبدعتوا وكنتم العلامة الفارقة في الحفل، شكرًا أهلنا وأحبابنا السعودية”.

وكانت الفنان أصالة نصري قد شاركت في حفل الدمام يوم 5 يونيو 2019، حيث التقيا الجسمي وأصالة في صالة ضيافة المسرح، وتبادلا الترحيب والسلام، وتشاركا في التقاط مجموعة من الصور المشتركة بحضور أهل الصحافة والإعلام.

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ومن الدمام، عاد حسين الجسمي مباشرة بعد انتهاء الحفل إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ليكون جاهزًا في اليوم التالي 6 يونيو 2019، للاحتفال مع الجمهور الإماراتي والخليجي العربي بعيد الفطر، وذلك في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض- أدنيك، رافقه بها الفنانة بلقيس والفنان عيسى المرزوق.

وتحت وسم حمل عنوان “هلا بالخليج في أبو ظبي”، قدم الجسمي حفله الجماهيري في عاصمة العز أبو ظبي (كما وصفها الجسمي مفتخرًا)، وسط استقبال كبير من الجمهور، متنقلًا معهم بين مجموعة كبيرة من الأغنيات التي تنوعت ما بين الألوان الموسيقية المختلفة الإماراتية والخليجية والعربية، ناثرًا سعادة وفرح كبير، بين الجمهور الحاضر من مختلف الأعمار الذين تواجدوا في قاعة الحفل، تاركًا أثرًا وذكرى جميلة بينهم، مؤكدًا في حديثه بعد الحفل قائلًا: “جمعتنا عاصمة العز أبو ظبي مع أروع جمهور خليجي وعربي وعشنا لحظات الفرح في دار زايد”.

ويستعد الجسمي لإحياء مجموعة من الحفلات الغنائية خلال الفترة الصفية المقبلة، في مدن متعددة في السعودية، إلى جانب حفل ختام مهرجان موازين في المغرب والذي سيكون يوم 29 يونيو 2019 في مدينة الرباط.