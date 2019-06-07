صحيفة ذا صن البريطانية تنهار بسبب أوضاعها المالية.. والمتطوعون أملها الأخير

2019-06-07

متابعات الخليج 365 – ترجمة: محمود نبيل

جاءت قرارات صحيفة ذا صن البريطانية، كأحدث علامات انهيار الصحافة الورقية على مستوى العالم، خاصة بعد ظهور الأجهزة اللوحية التي تستطيع نقل كل ما يدور في العالم من خلال شاشة صغيرة.

الصحيفة تواجه الخسائر

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وتُطلق صحيفة “ذا صن” البريطانية، يوم الأحد، برنامجًا واسع النطاق لخفض الوظائف في الوقت الذي تسعى فيه عدد من الصحف الشعبية الشهيرة إلى تقليص التكلفة بشكل كبير.

وأخبرت الصحيفة العاملين بالتحرير، والذين يصل عددهم إلى 600 صحفي، بخطط خفض النفقات العامة بشكل كبير في المؤسسة الصحفية.

محاولات إنقاذ فاشلة

ودعت شركة News Group Newspapers، وهي مؤسسة تابعة لـ News UK Rupert Murdoch، التي تنشر الصحيفة البريطانية، في المقام الأول إلى توفير موارد لمحاولة تحقيق أهداف الادخار كجزء من مراجعة واسعة النطاق لجميع أجزاء التحرير والجوانب التجارية للشركة.

ومع ذلك، فقد تم إخبار الموظفين بأن التصفية قد تكون خيارًا إجباريًا إذا تعذر تحقيق أهداف الادخار، والتي شرعت فيها الصحيفة منذ عدة أشهر.

وقال متحدث باسم الشركة: “نيوز المملكة المتحدة بصدد مراجعة جميع مجالات أعمالها لضمان أننا نزيد الموارد إلى الحد الأقصى ولتمكين نمو الإيرادات في المستقبل”.

وأضاف: “كجزء من هذه العملية، نحتاج إلى تقليل التعقيد ومراجعة جميع تكاليفنا حتى نتمكن من تركيز استثماراتنا على تقديم محتوى تحريري عالي الجودة إلى الجماهير الحالية والجديدة”.

وتابع: “تمت دعوة الموظفين في ذا صن للتقدم بطلب للحصول على العمل التطوعي.. لا يمكننا التعليق أكثر في الوقت الحالي.”