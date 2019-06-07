اخبار السعوديه

أمطار وعوالق ترابية على جازان حتى الثامنة 

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم أمطار وعوالق ترابية على جازان حتى الثامنة  ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-07

أمطار وعوالق ترابية على جازان حتى الثامنة 

متابعات الخليج 365 - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل محافظات الداير بني مالك و الريث و العارضة و العيدابي و فيفا وهروب ، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية بسبب العوالق الترابية على المنطقة ، تشمل مدينة جيزان و محافظات أبو عريش و الدرب و الطوال و بيش و صامطة وصبيا وضمد ، تستمر حتى الساعة الثانية من صباح يوم السبت.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمطار وعوالق ترابية على جازان حتى الثامنة  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا