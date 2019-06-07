الألعاب النارية تُزين سماء دبي احتفالا بعيد الفطر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتحول مدينة دبي في عيد الفطر إلى لوحة مبهجة مليئة بالاحتفالات والكرنفالات، التي تنطلق في مختلف أرجاء المدينة لتسعد كل مَن على أرضها، إذ تنظم الوجهات السياحية والترفيهية أنشطة متنوعة تناسب كل أفراد الأسرة.

وفي هذا الصدد، أقامت مجموعة مراس، الوجهة الرائدة للمغامرات والترفيه في دبي التي تمتلك أجمل المناطق السياحية، عروضاً للألعاب النارية على شاطئ لامير الساحر، وفي منطقة السيف التراثية على ضفاف خور دبي، حيث أضاءت سماء دبي لتخطف أنظار آلاف زائريها.

وعلى جانب آخر، تُقدم المراكز التجارية في دبي عروضاً للتسوق والترفيه وقسائم للهدايا لروادها، ويُقام عدد من الحفلات الغنائية والعروض الكوميدية بهذه المناسبة، كما تشهد متنزهات دبي العامة عروضا ترفيهية حية لإمتاع زوارها من العائلات.