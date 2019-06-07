فيديوجراف.. نحس نصف النهائي يطارد هولندا وإنجلترا في دوري الأمم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعاني منتخبا إنجلترا وهولندا على مدار تاريخهما الطويل في البطولات الكبرى من سوء النتائج في مباريات الدور نصف النهائي بالتحديد.

ولعبت إنجلترا 5 مرات في نصف نهائي البطولات الكبرى، كانت آخرها العام الماضي حين خسرت 1-2 من كرواتيا في كأس العالم 2018 بروسيا.

وباستثناء الفوز 2-1 على البرتغال في كأس العالم 1966، خسر الإنجليز 4 مرات في نصف النهائي ضد ألمانيا مرتين في 1990 بكأس العالم و1996 بكأس أمم أوروبا، والمرتان بركلات الترجيح، بالإضافة للخسارة 0-1 من يوغوسلافيا في نصف نهائي كأس أمم أوروبا 1968، بالإضافة لخسارة العام الماضي من كرواتيا.

أما هولندا ففازت مرتين في نصف النهائي 2-1 على ألمانيا في كأس أمم أوروبا 1988، و3-2 على أوروجواي في كأس العالم 2010، لكنها خسرت 5 مرات، ضد الدنمارك في يورو 92 وإيطاليا في يورو 2000 والبرتغال في 2004، أما في كأس العالم فخسرت في نصف النهائي من البرازيل والأرجنتين بركلات الترجيح في المرتين في 1998 و2014.

"العين الرياضية" تبرز تاريخ المنتخبين في نصف نهائي البطولات الكبرى عبر الفيديوجراف التالي.