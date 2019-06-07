فرحة العيد في مدينة الطفل بدبي.. للكبير والصغير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نظمت مدينة الطفل التابعة لبلدية دبي عدداً من الفعاليات والأنشطة الممتعة احتفالا بعيد الفطر المبارك، بهدف إسعاد الأطفال المشاركين وأسرهم، حيث انطلقت عروض فراشات الأحلام وذكريات العيد والمرح مع ميكي ماوس وتشيكي تشيز.

وتضمن جدول فعاليات مدينة الطفل عدداً من ورش الفنون، من بينها الحفر على الشموع، والرسم على وجوه الأطفال، وتصميم حصالة العيد وغيرها من الورش، وعرض القبة السماوية الممتع، إضافة إلى المناطق التعليمية المخصصة لتشجيع الأطفال على البحث والاستكشاف والتعلم بالطرق غير التقليدية.

وتقع مدينة الطفل داخل حديقة الخور في دبي، حيث تعد أول مدينة تعليمية للأطفال تتيح لهم ممارسة هواياتهم، إلى جانب احتوائها على أقسام لعرض معلومات عن جسم الإنسان والطبيعة والعلوم وحياة الشعوب وثقافاتهم.