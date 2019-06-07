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قرقاش : لا حل لأزمة قطر بالأساليب التقليدية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكّد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات الدكتور أنور قرقاش أنه لا حلّ لأزمة الدوحة بالأساليب التقليدية مطالبًا بمراجعة سياسات حاكم قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة التي عمقت جذور الأزمة.
وقال قرقاش : مع حلول الذكرى الثانية لمقاطعة قطر من الواضح أن الدوحة لم تتمكن من فك أزمتها، بل عمقتها نتيجة لسياسة سلبية بحثت عن المواجهات، توجُّه تنقصه الحكمة وجاءت تداعياته سلبية عليها.
وتابع الوزير الإماراتي: دور الدوحة الفاعل تضرّر نتيجة للمقاطعة وحلت المظلومية محله، ولعل السيادة التي طالما تشدقت بها الدوحة كانت الضحية الأكبر خلال العامين، فأصبحت قطر مرتهنة في قرارها السياسي لمجموعة من الاعتبارات الأمنية والاقتصادية وأصبح ترددها شعار مرحلة انقطاعها عن محيطها، الأزمة كشفت ضعف الدوحة مقارنة بين واقعها وطموحها.
وختم بقوله : وكما تبين من القمة الخليجية الأخيرة فلا حل لأزمة الدوحة بالأساليب التقليدية ودون مراجعة صريحة للسياسات التي قادها الشيخ حمد بن خليفة، العقل والمنطق يفرض على الشيخ تميم مراجعة صريحة وتبني توجه جديد ينهي أزمة بلاده ويعيدها إلى محيطها الخليجي والعربي.
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