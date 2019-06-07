شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: سحب رعدية على جدة ورابغ من الـ 7 مساءً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الجمعة)، تنبيهًا بسحب رعدية مصحوبة برياح نشطة تؤدي لتدني في مدى الرؤية، على جدة، ورابغ تبدأ من السابعة مساءً وحتى الساعة الحادية عشر مساءً.

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الجمعة)، تنبيهًا بسحب رعدية مصحوبة برياح نشطة تؤدي لتدني في مدى الرؤية، على جدة، ورابغ تبدأ من السابعة مساءً وحتى الساعة الحادية عشر مساءً.

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