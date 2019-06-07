شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ٨ أشخاص بأعراض تسمم غذائي غرب بيشة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم الاكلبي (بيشة) @ibrahimalaklobi

تحقق الجهات المختصة في إصابة 8 أشخاص من أسرة واحدة بأعراض تسمم غذائي بمركز الثنية وتم نقلهم لمستشفى تبالة العام ليتم تحويلهم لمستشفى الملك عبد الله بمحافظة بيشة بمتابعة من رئيس مركز تبالة وتوجيه من وكيل محافظة بيشة.

فيما أكدت صحة بيشة صحة الواقعة مفيدة أن الحالات لثمانية أفراد أب وأم و٦ أطفال وحالتهم مستقرة وقد غادروا المستشفى فيما أفادوا أنهم تناولوا أيس كريم من سيارة متجولة.