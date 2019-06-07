تصريحات نارية متبادلة بين رئيس “بلدي مكة” ونائبه بسبب “رقصة الهيب هوب”

تبادل رئيس المجلس البلدي للعاصمة المقدسة، مستور المطرفي، مع نائبه فهد الروقي، تصريحات نارية بسبب احتفالات أمانة مكة التي تضمنت “رقصة الهيب هوب”. وبدأت القصة، عندما انتقد “الروقي”، رقصة “الهيب هوب”، قائلًا: “عفوًا أمانة العاصمة المقدسة هذه مكة المكرمة وليست كغيرها.. هل هذه المشاهد تليق بمكة المكرمة؟”. وأضاف: “الهذا السبب اقتصرت الدعوات بموظفين الأمانة وبعض الأعيان؟؛ شكرًا العلاقات العامة بأمانة العاصمة المقدسة فقد كفيتمونا وزر مشاركتكم في هذا الاحتفال الذي لايمثل مكة ولايمت لها بصلة”.

من جانبه، رد “المطرفي” على تصريحات “الرويقي”، بأن برأ ساحة المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة من تصريحات نائبه حول احتفالات مكة وأنها لا تمثل المجلس. ولم ينتظر “الروقي” كثيرًا، حتى رد على “المطريفي”، بقوله: “التصريحات الصادرة من رئيس المجلس هي الأخرى لا تمثل إلا صاحبها، ما لم يكن هناك تصويت بالأكثرية حول ما يتم اتخاذه من قرارات من قِبل الأعضاء”. وأشار “الروقي”، إلى أنه “ليس لرئيس المجلس الحق في منع المطالبة بلجنة تحقيق؛ والقرار في نهاية المطاف يعود لتصويت أعضاء المجلس بالأكثرية وهو ما سيتم تنفيذه بداية الدوام الرسمي بعد الانتهاء من إجازة العيد”.