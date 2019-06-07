17 وجهة استقدام للعمالة المنزلية متاحة للسعوديين.. وهاتان الجنسيتان الأكثر طلبا

قالت مصادر أن عدد الوجهات المتاحة أمام السعوديين لاستقدام العمالة المنزلية تبلغ، 17 وجهة استقدام.
وحسب “الاقتصادية” فإن عدد الجنسيات المسموح الاستقدام منها، تتمثل في الفلبين، والنيجر، والهند، وباكستان، وبنجلادش، وسريلانكا، وفيتنام، وموريتانيا، وأوغندا، وإرتيريا، ومدغشقر، وأذربيجان، وأزباكستان، وكمبوديا، وبورندي، ومالي، وكينيا. فيما تستحوذ الجنسيتان “الفلبينية” و”البنجلادشية”، على أكثر طلبات الاستقدام. وبلغ عدد مكاتب وشركات الاستقدام المسجلة في برنامج العمالة المنزلية “مساند” المعني بخدمات استقدام وإصدار تأشيرات العمالة المنزلية التابع لوزارة العمل والتنمية نحو 1100 مكتب وشركة استقدام.
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