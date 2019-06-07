كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن شرطين لتغيير الصورة الشخصية في بطاقة الهوية الوطنية وهما تغيّر الملامح أو بموجب تقارير طبية. جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية على مواطن، عبر حساب خدمة عملاء الأحوال المدنية على «تويتر»، استفسر بشأن مدى إمكانية تغيير صورة الهوية الوطنية. كما نفت الوكالة وجود أي غرامات مالية تترتب على تعديل خطأ كتابة الاسم باللغة الإنجليزية في بطاقة الهوية الوطنية.

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كانت هذه تفاصيل خبر “الأحوال المدنية” تكشف عن شرطين لتغيير صورة الهوية الوطنية.. وتوضح حقيقة فرض غرامات على... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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