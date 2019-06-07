وفاة الشيخ “سلطان بن خليل بن قرملة” في جنوب إفريقيا

انتقل إلى رحمة الله الشيخ سلطان بن خليل بن قرمله إثر نوبة قلبية في جنوب إفريقيا. وكان الشيخ سلطان ضابطًا برتبة لواء ومن ثم أمير فوج 14 بالحرس الوطني، وبعد تقاعده عيّن ابنه الشيخ خالد بن سلطان بن خليل بن قرمله أميرًا للفوج. ودشن مغردون على موقع “تويتر”، هاشتاق “#سلطان_بن_خليل_بن_قرملة”، نعوا من خلاله أحد أكبر مشايخ قبيلة قحطان.

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