بعد رفع حظر السفر.. توافد عائلات سعودية لزيارة اليمن في العيد

شهد منفذ الوديعة الحدودي بين السعودية واليمن خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان وأول أيام عيد الفطر، عبور عائلات سعودية إلى اليمن لقضاء عيد الفطر المبارك مع أقاربهم.

يأتي ذلك بعد قرار رفع الحظر عن السفر إلى اليمن، وذلك بعد حالة الاستقرار التي تشهدها المناطق المحررة، ومراعاة للجوانب الإنسانية والمتمثلة في الروابط العائلية بين الكثير من الأسر السعودية واليمنية.

وتوافدت العائلات السعودية، وفقا لـ “الوطن”، على المنفذ بعد الحصول على تصريح نظامي من إمارات مناطق نجران وجازان وعسير، يسمح لهم بالسفر وفق شروط محددة.

فيما أكد مدير جوازات منطقة نجران اللواء سليمان بن صالح السليمان، زيادة عدد العاملين في منفذ الوديعة بنسبة 40%، مضيفا أن أفراد الجوازات بالمنفذ يعملون على مدار الساعة لتسهيل جميع المعاملات، وتسريع عمليات الدخول والخروج بدقة من خلال الأنظمة والبرامج الحديثة.