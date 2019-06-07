حفلات أنغام في الكويت تنتهي

من المقرر أن تُحيي الفنانة أنغام، مساء اليوم الجمعة، حفلاً غنائياً في الكويت وذلك في معرض الكويت الدولي أرض المعارض، بمشاركة المطرب مطرف المطرف.

وكانت أنغام أحيت حفلا بأول يوم بعيد الفطر في الرياضة بالمملكة العربية السعودية، وقدمت خلالها أجمل أغنياتها ما بين المصري والخليجي، منها، هتقول "لربنا ايه، سيدى وصالك، اكتبلك تعهد، ياريتك فاهمنى، نسياك"، وشاركها في الحفل المطرب رابح صقر بقيادة المايسترو هاني فرحات.

وطرحت النجمة أنغام أغنية جديدة بعنوان "30 يوم فرحة"، الأيام الماضية، بمناسبة شهر رمضان، عبر قناتها الرسمية على موقع " يوتيوب"، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان وتوزيع خالد عز.