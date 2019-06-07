السودان اليوم: فض الاعتصام في السودان جاء بعد ضوء أخضر من هذه الدول

كشفت مصادر دبلوماسية سودانية، اليوم الجمعة، أن عملية فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم قبل أيام، جاءت بعد تشاور وضوء أخضر خليجي من الإمارات والسعودية ودعم مصري.

ووفقاً لموقع "العربي الجديد"، أكدت المصادر أن "عسكريين سودانيين زاروا القاهرة أخيراً واطلعوا على خبرات مصرية بشأن مسألة فض الاعتصامات ومواجهة تظاهرات المعارضين استناداً إلى الخبرة المصرية في فض الاعتصامات الكبرى، كما حدث في فض عدد من الاعتصامات في أعقاب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 وأحداث 30 يونيو/ حزيران 2013".

ونهاية مايو/ أيار الماضي، زار رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان مصر، والتقى بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في زيارة استغرقت ساعات، أكد خلالها السيسي دعمه للخرطوم.

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وتعليقاً على ذلك، قالت مصادر سياسية مصرية إن "هناك توجهاً عاماً لدى القيادة المصرية يتبلور نحو المضي قدماً في دعم مجلس البرهان، في إشارة إلى المجلس العسكري السوداني برئاسة عبد الفتاح البرهان، انطلاقاً من أن الاستثمار فيه، وفي ظل وضع دولي لا يتسم بالحزم تجاه قمع وقتل المحتجين المعتصمين في الخرطوم، يمكن أن ينعكس إيجابياً على الوضع الداخلي في مصر، ومعالجة معضلات سياسية واقتصادية كبرى، في مقدمتها قضية سد النهضة الإثيوبي".

وبدورها أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية)، مساء الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى فض الاعتصام أمام وزارة الدفاع بالخرطوم إلى 108 أشخاص جراء قيام الأمن السوداني باستخدام القوة قبل يومين وما تلا ذلك من أحداث.

وقالت اللجنة في بيان، نشرته على حسابها بموقع "فيسبوك"، إن عدد القتلى ارتفع إلى 108 شخص على الأقل، وأكثر من 500 مصاب. دون مزيد من التفاصيل.