النيابة العامة السعودية تعترض على الحكم الصادر بحق المتحرش بالفتاة

اعترضت النيابة العامة السعودية، على الحكم الابتدائي الصادر ضد أحد المتحرشين والقاضي بحبسه 10 أشهر وغرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال سعودي.

وطالبت النيابة العامة، في لائحة الاعتراض تطبيق الحد الأعلى من نظام التحرش بحق الُمتهم.

وكشفت مصادر سعودية، أن المحكمة الجزائية بالدمام أصدرت حكماً ابتدائيًا بالسجن لمدة 10 أشهر وغرامة قدرها 5 آلاف ريال، ضد المتحرش بفتاة داخل مركبتها في محافظة الخبر.

وأوضحت المصادر أن المتهم أقرّ بجريمته خلال التحقيق معه من قِبل النيابة العامة. وفقاً لما أورده موقع "سبق"

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يذكر أن النائب العام قد أصدر أمرًا بالقبض على المتهم بعد تداول مقطع فيديو له يتحرش بفتاة أثناء جلوسها داخل سيارتها في الخبر، ونجحت شرطة المنطقة الشرقية في القبض عليه في الخامس من رمضان الماضي رغم محاولته تغيير ملامحه.

وأكدت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بتويتر في وقت سابق أن عقوبة التحرش تصل إلى السجن لمدة عامين، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال.

وقالت أن جريمة التحرش تُقترف بكل قول أو فعل أو إشارة تصدر من شخص تجاه آخر ذات مدلول جنسي تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك وسائل التقنية.